Türkiye-Romanya ortaklığı ile yürütülen doğalgaz boru hattı projesinde çalışmalar sürüyor

Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğalgaz Boru Hattı ihalesini kazanan, ardından Romanya’nın kamu şirketi SNTGN Transgaz'ın yer teslimi ile Haziran 2023'te çalışmalara başlayan Kalyon Holding, projedeki 9 aydaki ilerlemesi ile Romanya'nın takdirini kazandı.

Kalyon Holding’in yapımında görev aldığı, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tesisi’ni yerinde inceleyen ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu’yu ziyaret eden SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian, “Romanya’da her şey kusursuz ilerliyor. Gaz taşıma boru hatları geliştirilmesinde Türkler çok önemli işler yapıyor. Türkiye enerji konusunda da bölgenin bir hub’ı haline geldi. Kalyon Holding, ekipman olarak, profesyonellik olarak ve ekip olarak dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Murathan Bey'i bunun için tebrik ediyorum. Bu tesiste de gördüğüm tabloya bakılırsa da her şey mükemmel bir şekilde yapılmış” dedi.

"ROMANYA'DA KRİTİK ALT YAPI PROJELERİNE DAHİL OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Romanya’nın Kalyon İnşaat için operasyonlarını büyüteceği bir lokasyon haline geldiğini belirten Murathan Kalyoncu ise, “Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak Podişor ihalesini kazandık. Bu bizim ve ülkemiz için gurur verici. Romanya'da bu tarz kritik altyapı projelerine dahil olmaya devam edeceğiz. Başkan Sterian ile yaklaşık 1 senedir yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda boruların kaynaklamasını yapıyoruz.

Halihazırda Romanya'da bin 200 kişi istihdam ediyoruz, projemiz boyunca ve bu sayı her gün katlanarak artacaktır” diye konuştu.

Murathan Kalyoncu, memleketimizin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Ancak biz öyle bir noktaya geldik ki artık kalıplarımıza sığamadığımız, kendimizi yurt dışında, Türklüğümüzü gösterdiğimiz çerçevede çalışmak istedik. Bunun ilk adımlarından bir tanesini de Romanya'da yaptık” dedi.

PODİŞOR DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİNİN DETAYLARI