Türkiye Rojin'i konuşuyor! Rojin'in başına ne geldi?

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Türkiye’nin gündemine oturan Rojin Kabaiş’in sır ölümünü konuşmaya devam ediyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına bağlanan baba Nizamettin, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Nizamettin Bey “Kızımı öldürdüler” sözlerini kullanarak net konuştu. “Başka Rojinler ölmesin” dedi. Nizamettin Bey, Rojin’in kaybolduğu günün ertesinde, öğle vakitlerinde yurt görevlileri tarafından arandıklarını söyleyerek isyan etti. Rojin’in babası yurt yetkilileri için “Taziyeye gelmesinler” dedi.

“O AĞLADI BEN AĞLADIM” BABA NİZAMETTİN HABERİ BÖYLE ALDI!

Rojin’in babası, kızının ölüm haberini nasıl aldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Nizamettin Bey'in gözyaşlarına boğulmasının ardından Didem Arslan Yılmaz da duygularına hakim olamayarak ağlamaya başladı. Nizamettin Bey kendisine haberi veren polis memuruyla olan konuşmasını “O ağladı, ben ağladım” sözleriyle anlattı ve ardından "Başka Rojinler gitmesin başka Narinler gitmesin" diyerek yüreklere dokunan cümleler kurdu. Nizamettin bey 18 gün sonra bulunan kızı hakkında “Suda 4 – 5 gün kalmış” duyumunu aldığını söyledi. Evlat acısı yaşayan baba Nizamettin, Didem Arslan Yılmaz’a “Siz de bizi hiç yalnız bırakmadınız teşekkür ederiz” dedi.