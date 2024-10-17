Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türkiye Rojin'i konuşuyor! Rojin'in başına ne geldi? - Güncel haberler

        Türkiye Rojin'i konuşuyor! Rojin'in başına ne geldi?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türkiye'nin gündemine oturan Rojin Kabaiş'in sır ölümünü konuşmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 20:08 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Rojin'i konuşuyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Türkiye’nin gündemine oturan Rojin Kabaiş’in sır ölümünü konuşmaya devam ediyor.

        BABA NİZAMETTİN İSYAN ETTİ! “KIZIMI ÖLDÜRDÜLER!”

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına bağlanan baba Nizamettin, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Nizamettin Bey “Kızımı öldürdüler” sözlerini kullanarak net konuştu. “Başka Rojinler ölmesin” dedi. Nizamettin Bey, Rojin’in kaybolduğu günün ertesinde, öğle vakitlerinde yurt görevlileri tarafından arandıklarını söyleyerek isyan etti. Rojin’in babası yurt yetkilileri için “Taziyeye gelmesinler” dedi.

        “O AĞLADI BEN AĞLADIM” BABA NİZAMETTİN HABERİ BÖYLE ALDI!

        Rojin’in babası, kızının ölüm haberini nasıl aldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Nizamettin Bey'in gözyaşlarına boğulmasının ardından Didem Arslan Yılmaz da duygularına hakim olamayarak ağlamaya başladı. Nizamettin Bey kendisine haberi veren polis memuruyla olan konuşmasını “O ağladı, ben ağladım” sözleriyle anlattı ve ardından "Başka Rojinler gitmesin başka Narinler gitmesin" diyerek yüreklere dokunan cümleler kurdu. Nizamettin bey 18 gün sonra bulunan kızı hakkında “Suda 4 – 5 gün kalmış” duyumunu aldığını söyledi. Evlat acısı yaşayan baba Nizamettin, Didem Arslan Yılmaz’a “Siz de bizi hiç yalnız bırakmadınız teşekkür ederiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Dolandırıcılıktan yakalandı, yıllar önceki cinayet ortaya çıktı
        Dolandırıcılıktan yakalandı, yıllar önceki cinayet ortaya çıktı
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Habertürk Anasayfa