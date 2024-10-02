Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türkiye Rojin'i arıyor! Rojin 5 gündür kayıp! - Güncel haberler

        Türkiye Rojin'i arıyor! Rojin 5 gündür kayıp!

        Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Türkiye'nin yakından takip ettiği "Kayıp Rojin" konusunun izini sürüyor. Kişisel eşyaları Van Gölü sahilinde bulunan ve en son güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada oturan Rojin'den 5 gündür haber alınamıyor. Esrarengiz olay hala araştırılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Rojin'i arıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Türkiye’nin yakından takip ettiği “Kayıp Rojin” konusunun izini sürüyor.

        Kişisel eşyaları Van Gölü sahilinde bulunan ve en son güvenlik kameralarının olmadığı bir noktada oturan Rojin’den 5 gündür haber alınamıyor. Esrarengiz olay hala araştırılıyor.

        VAN GÖLÜ’NDE ESRARENGİZ OLAY!

        Türkiye’nin gözü kulağı şu anda Van’da. Van’a üniversite eğitimi görmek için giden Rojin kaybolduğu gün çakıl taşı toplamak için yurdundan Van Gölü sahiline gidiyor, bir daha da kendisinden haber alınamıyor.

        AİLESİ ÇOK ENDİŞELİ! ROJİN’İ BİRİ Mİ TAKİP ETTİ?

        Canlı yayına bağlanan baba Nizamettin hiçbir gelişmenin olmadığını söylerken, yeni bir gelişme olması durumunda Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ile paylaşacağını açıkladı. Rojin’in yurttan çıktıktan sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından takip edilmiş olabileceği de iddia ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa