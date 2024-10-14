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        Haberler Gündem Türkiye Rojin'i arıyor! Baba Nizamettin'den şok açıklamalar! - Güncel haberler

        Türkiye Rojin'i arıyor! Baba Nizamettin'den şok açıklamalar!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Türkiye'nin 27 Eylül'den beri haber beklediği kayıp Rojin'in izini sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 20:27 Güncelleme: 14.10.2024 - 20:27
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        Türkiye Rojin'i arıyor!
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Türkiye’nin 27 Eylül’den beri haber beklediği kayıp Rojin’in izini sürüyor.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin bugünkü bölümünde de hareketli dakikalar yaşandı.

        “SAHİL KAMERASINDA ROJİN YOK!”

        Canlı yayına bağlanan baba Nizamettin, sahilde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde kızı Rojin’in olmadığını dile getirdi.

        Van Gölü'ndeki esrarengiz olayla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam ediyor.

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