Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları devam ediyor - HAKKARİ

AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada heyecan sürüyor.Depin bölgesinde 26 kulüpten 60 takım ile 450 sporcu Zap Suyu'nda rakiplerine üstünlük sağlamak için ter döküyor.50 hakemin görev aldığı ve renkli görüntülere sahne olan organizasyona vatandaşlar da ilgi gösteriyor.Rafting Federasyonu Milli Takımlar Baş Antrenörü ve Yarışma Direktörü Savaş İzmirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların ikinci gününde slalom yarışlarıyla devam ediyor.Şampiyonanın güzel bir atmosferde geçtiğini belirten İzmirli, şunları kaydetti:"Müsabakalar çok eğlenceli geçiyor. Halk da ilgiyle yarışları izliyor. İlk iki günümüz çok iyi geçti, inşallah diğer iki gün de güzel geçer. Parkurumuzu biraz zorlaştırdık. Yarın son müsabakalar yapılacak. Depin noktasından başlayacağız, 2 kilometrelik bir parkurda mücadele olacak. Ardından madalya ve kupa töreni yapılacak."