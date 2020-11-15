Bu akşam oynadığı maçta Rusya'yı Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 3-1 mağlup eden millilerimizin grubundaki puan durumunu derledik...

Uluslar Ligi B Ligi Grup 3

1.Rusya - 8 puan

2. Macaristan - 7 puan (1maç eksik)

3. TÜRKİYE - 6 puan

4.Sırbistan - 2 puan (1maç eksik)

Milliler 8 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.