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Türkiye puan durumu... Milli Takım kaçıncı sırada? 2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu ve maç sonuçları!

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda heyecan bu akşam devam ediyor. İlk 5 maçın sonunda A Milli Futbol Takımımızın zirvede yer aldığı grupta bu akşam 6. maçlar oynanancak. İşte merakla araştırılan 2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu...

07.09.2021 - 20:32 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye puan durumu... Milli Takım kaçıncı sırada? 2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu ve maç sonuçları!

2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Milli takımımızın müthiş bir başlangıç yaparak ilk 4 maçında 8 puan topladığı grubun görünümünü derledik...

G Grubu canlı puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye / 11 puan

2- Hollanda / 10 puan

3- Norveç / 10 puan

4- Karadağ / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 3-0

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

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