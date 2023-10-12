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        Haberler Spor Futbol TÜRKİYE PUAN DURUMU: EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım kaçıncı sırada?

        A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 Elemeleri D Grubunda Hırvatistan, Ermenistan, Galler ve Letonya ile mücadele ediyor. Türkiye grupta bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi gözler "EURO 2024 elemeleri D grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2024 EURO Elemeleri D Grubu A Milli Takım puan durumu ve Türkiye sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:49
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        • 1

          A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubunda mücadelesine devam ediyor. Bu akşam Hırvatistan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, A Milli Takım EURO 2024 D grubu kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, konuya dair bilgiler...

        • 2

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1.HIRVATİSTAN: 10

          2.TÜRKİYE: 10

          3.ERMENİSTAN: 7

          4.GALLER: 7

          5.LETONYA: 0

        • 3

          TÜRKİYE EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

          12 Ekim 2023

          21:45 Hırvatistan-Türkiye

          15 Ekim 2023

          21:45 Türkiye-Letonya

          21 Kasım 2023

          22:45 Galler-Türkiye

        • 4

          TÜRKİYE EURO 2024'E NASIL GİDER?

          Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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