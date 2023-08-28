Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final maçı...

Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Son 3 Avrupa Şampiyonası'nda 1 final, 2 yarı final gören Filenin Sultanları, bir yarı final için daha Polonya karşısına çıkıyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği zorlu mücadele ile ilgili bilgiler...