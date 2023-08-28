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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final maçı... - Voleybol Haberleri

        Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final maçı...

        2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yoluna doludizgin devam ediyor. Grup maçlarında 5'te 5 yapan ve lider olarak adını bir üst tura yazdıran Filenin Sultanları, son 16 turunda da Belçika'yı sürklase etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İşte, Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:18
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        • 1

          Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Son 3 Avrupa Şampiyonası'nda 1 final, 2 yarı final gören Filenin Sultanları, bir yarı final için daha Polonya karşısına çıkıyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği zorlu mücadele ile ilgili bilgiler...

        • 2

          TÜRKİYE BELÇİKA SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN?

          C Grubu'nu lider bitiren ve son 16 turunu da geçerek tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00'de Polonya ile çeyrek finalde karşılaşacak.

          Filenin Sultanları, TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyi kazanması hainde İtalya Fransa eşleşmesinden gelecek takımla finale kalmak için karşılaşacak.

        • 3

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          GRUP MAÇLARI

          18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç

          20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan

          21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye

          23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan

          24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya

          SON 16 TURU

          27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika

        • 4

          Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

          Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

          Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        • 5

          Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

          Pasör çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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