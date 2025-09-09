Türkiye-Polonya basketbol maçı canlı izle! Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Türkiye-Polonya maçı canlı izle ekranı ve saati ay-yıldızlı ekibin kritik mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler tarafından araştırıyor. A Milli Takım, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak. Peki, Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
12 Dev Adam yarı final için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşacak. Milliler, rakibini yenmesi halinde yarı finale yükselecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka için heyecan dorukta. 12 Dev Adam’ın bu kritik sınavını ekran başından takip etmek isteyenler ''Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Polonya basketbol maçı canlı izle ekranı ve saati.
TÜRKİYE-POLONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Polonya basketbol maçı, 9 Eylül 2025 Salı bugün saat 17.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-POLONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
TÜRKİYE-POLONYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir ve 12 Dev Adam’ın çeyrek final mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
12 DEV ADAM ÇEYREK FİNAL MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TURNUVADA TÜM MAÇLARI KAZANDIK
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor.
EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.
HEDEF, 24 YIL SONRA YARI FİNAL
A Milli Basketbol Takımı, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak.
Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.
Milliler, ilk kez katıldığı ve 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.
9. RANDEVU
A Milli Takım, turnuva tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelecek.
EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye, 6'sını Polonya kazandı.
Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.
POLONYA, SON AVRUPA DÖRDÜNCÜSÜ
2025 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeler arasında yer alan Polonya, D Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı.
Son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi.
Polonya, 2022'de düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'na ise yarı finalde veda etmişti.
