24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde "super", "maxi" ve "super production" olmak üzere 3 ayrı kategoride koşulacak olan yarışlarda, 31 pilot mücadele ediyor.
Özellikle 1.6 turbo motora sahip, belli serbestlikler haricinde standart otomobillere açık olan ve yeni oluşturulan "super production" kategorisinin büyük çekişmeye sahne olmasının beklendiği organizasyonun ilk gününde sıralama turları yapıldı.
Şampiyonanın ilk etabı, yarın resmi antrenmanların ardından, 3 kategoride yapılacak yarışlarla tamamlanacak.
İki grup halinde düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 final elemelerinde ise 65 aday arasından en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sporcu, 2019 serisinde yarışmaya hak kazanacak.
PİST ŞAMPİYONASINA YÜZDE 100 YERLİ LASTİK KATKISI
Öte yandan, pilotlar, Körfez Yarış Pisti'ndeki şampiyonaya Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli lastiği Petlas ile rekabete katıldı.
Tamamen yerli teknoloji ile pist yarışları için geliştirilen özel Petlas yarış lastikleri, şampiyona kapsamında "super production" serisi araçlarda da ilk kez kullanılmaya başladı.
Petlas Motorsporları Yetkilisi Doğaç Çağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli lastik markası olarak tamamen yerli Ar-Ge, mühendislik ve üretimle geliştirdikleri lastikleri üç yıldır sponsorluğunu yaptıkları TOSFED Yıldızını Arıyor etkinliğinde kullandıklarını anımsatarak, yakın geçmişte de ralli lastiklerini üretip Türkiye'nin seçkin ralli pilotları ile test etmeye başladıklarını dile getirdi.
Çağıl, yerli yarış lastiği geliştirme çalışmalarının büyük bir aşama olduğuna değinerek, "Milletimiz ve markamız adına gurur duyuyoruz." dedi.
Türkiye Pist Şampiyonası "super production" klasmanında 12 araçla yer alan Safari Motor Sport yetkilisi Ali Dinç ise yarış lastiklerinin geliştirilmesinde Petlas'la verimli bir çalışma yürüttüklerine işaret ederek, "Bugün Türkiye Pist Şampiyonası'nda yerli lastikle yarışmak bizim için de heyecan verici. Yarış dünyasında yerli lastik markası, bu alanda dışa bağımlılığımızı azaltacak. Buna katkı sağlamaktan mutluyuz." diye konuştu.
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