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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Peru voleybol maçı canlı yayın izle! TRT Spor Filenin Sultanları maçı canlı yayın izle HD link - Voleybol Haberleri

        Türkiye Peru voleybol maçı canlı yayın izle! TRT Spor Filenin Sultanları maçı canlı yayın izle HD link

        2023 yılına adeta damga vuran ve üst üste iki büyük turnuvada şampiyonluğa ulaşarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için parkeye çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçında Orta Amerika ekiplerinden Porto Riko ile karşılaşacak Filenin Sultanları'nın Olimpiyat yoluna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 01:56 Güncelleme: 19.09.2023 - 01:56
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        • 1

          Türkiye Peru voleybol milli maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. 2023 CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk kupalarını ülkemize getiren Filenin Sultanları şimdi gözünü 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyaya dikti. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Paris yolundaki 3. sınavı olan Peru maçına ilişkin bilgiler...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI PERU MAÇI NE ZAMAN?

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Peru ile karşı karşıya gelecek.

          Zorlu mücadele 19 Eylül TSİ: 07:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

          TÜRKİYE PERU MAÇI CANLI YAYIN İZLE

        • 3

          PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR

          A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.

          B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.

          C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

          20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

          22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

          23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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