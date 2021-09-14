Türkiye-Pakistan ticaretinin, demir yolu seferleriyle artırılması hedefleniyor

AA

Türkiye'nin İslamabad Ticaret Müşaviri Demir Ahmet Şahin, İslamabad-Tahran-İstanbul arasında yük treni seferlerinin eylül ayı sonunda başlamasını öngördüklerini, seferlerin Türkiye-Pakistan arasındaki ticarete ivme kazandıracağını ifade etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre oda, hedef ülkelerdeki yatırım ve ticaret fırsatlarını Bursalı firmalara tanıtmak amacıyla düzenlediği webinar programlarını sürdürüyor. Küresel Fuar Acentesi organizasyonunda düzenlenen 55. webinarda Pakistan pazarındaki ticaret ve yatırım imkanları değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen webinara İslamabad Ticaret Müşaviri Demir Ahmet Şahin ve Karaçi Ticaret Ataşesi Eyyup Yıldırım katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Koçaslan, Türkiye ve Pakistan'ın farklı coğrafyalarda olsalar da ortak din ve kültürel miras üzerine kurulu tarihi kardeşlik bağlarına sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Pakistan ticaret hacminin iki ülkenin güçlü potansiyelini yansıtmadığını belirten Koçaslan, "Bursa'dan Pakistan'a ihracat yapan 128 firmamız bulunuyor. Toplam 8,5 milyon dolarlık ihracatımız var. Türkiye-Pakistan ikili ticareti ise 800 milyon dolar seviyesinde. Biz bu rakamları kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Pakistan pazarında daha etkin bir konumda yer almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İslamabad Ticaret Müşaviri Demir Ahmet Şahin de Pakistan'ın 270 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası ile dünyanın 40'ıncı büyük ekonomisi olduğunu hatırlattı.

Şahin, 220 milyonluk nüfusa sahip olan ülkenin dış ticaret hacminin 65 milyar dolar seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın 66'ncı büyük ihracatçısı olan Pakistan, pamuk-tekstil ve buğday üçlüsüne dayalı dar bir üretim ve ihracat tabanına sıkışmış durumda. Ülkenin ihracat ürünlerinin yüzde 57'sini tekstil oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Pakistan arasındaki ticaretin deniz yolu ve hava yoluyla gerçekleştiğini aktaran Şahin, şu ifadelere yer verdi: "Bu durum dış ticaret işlemlerinin daha uzun sürmesi ve daha maliyetli olmasına yol açıyor. Ancak ay sonunda İslamabad-Tahran-İstanbul arasında yük taşımacılığı tren seferlerinin yeniden başlamasını öngörüyoruz. Tren seferleri, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerine önemli katkılar sağlayacaktır."

Karaçi Ticaret Ataşesi Eyyup Yıldırım ise Pakistan'da Türk dizilerine büyük ilgi olduğunu, bu ilginin Türk ürünlerine de yansımasını istediklerini vurguladı.

İkili ticarette önemli fırsatların bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Pakistan sofralık yağlarda dünyanın 4'üncü büyük pazarı konumunda. Çok fazla yağ tüketiyorlar. Özellikle zeytinyağına büyük bir ilgi var. İspanya ve İtalya gibi üreticilere karşı fiyat ve kalite avantajına sahibiz. Öte yandan Pakistan'da işlenmiş gıda sektöründe makarna, bisküvi, çikolata ve gazlı içecekler gibi ürünlerde de çok büyük bir pazar bulunuyor ancak ihracatımız henüz yeterli seviyelerde değil."

Pakistan'ın ithalatının üçte birinin makine sektöründe gerçekleştirildiği bilgisini veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Makinelerin yarısı Çin'den geliyor. Özellikle güç üretim makinelerinde pazarda önemli bir ihtiyaç var. Elektrik altyapısı çok iyi olmadığı için kesintiler çok fazla yaşanıyor. Bu yüzden jeneratöre ihtiyaç var. Yine tekstil makinelerinde önemli bir potansiyel mevcut. Gıda işleme makineleri de potansiyel arz eden diğer bir alan. Dünyanın en büyük süt üreticilerinden olan Pakistan’da günlük üretim miktarı 95 milyon ton. Bu sektörde çok fazla makineye ihtiyaç duyuluyor. Süt ve çiftlik otomasyon sistemleri, mandıracılık makineleri ve dondurma üretim ekipmanlarında önemli bir fırsat var."

Yıldırım ayrıca, Pakistan'da Türkiye'ye özel tüketici ürünleri fuarı düzenlenmesi hedefiyle Pakistanlı ve Türk fuar firmaları ile çalışmalara başladıklarını, böylece Türk ürünlerine olan ilgiyi daha da artırmayı hedeflediklerini aktardı.