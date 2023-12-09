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        Haberler Gündem Türkiye Özlem'e ağladı! - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ne oldu? Özlem'in hukayesi

        Türkiye Özlem'e ağladı!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, Özlem'in hikayesi yürekleri yaktı. "2 çocuğumu 8 yıldır göremiyorum" dedi, gözyaşları sel oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:16
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        Türkiye Özlem'e ağladı!
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        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, 36 yaşındaki Özlem Aktaş’ın içler acısı hikayesini ekranlara getirdi. Özlem, görücü usulüyle kendisinden 22 yaş büyük Yusuf Aktaş’la evlendirildi. Kabus dolu bir evlilik geçirdiğini, defalarca şiddet ve eziyet gördüğünü gözyaşları içinde anlattı. Düğünümden sonra evime arabanın bagajında üzerimde gelinliğimle gittim diyen Özlem, şiddet görüp kapının önüne atıldığını, çaresiz kalıp kadın sığınma evine sığındığını ancak kocasının iknasıyla tekrar eve döndüğünü söyledi. Eve döndükten sonra yaşadığı zorlukların bitmediğini, şiddet görmeye devam ettiğini iddia etti. Son olarak çocuklarıyla Ağrı’daki baba evine döndüğünü ancak eşinin gelip iki oğlunu 4 ve 5 yaşındayken elinden aldığını söyledi.

        Çocuklarını 8 yıldır göremediğini, baskı altında olduğunu anlattı. 6 yıldır İstanbul Sultangazi’de tek başına bir hayat sürdüğünü söyledi. Kimsesi olmadığını ve tekstil işinde çalıştığını, tek isteğinin iki oğlunu görmek ve onlara kavuşmak olduğunu ifade etti.

        Stüdyoda duygusal dakikaların yaşandığı o anlarda Özlem kocası Yusuf’a seslendi. Çocuklarını ondan alacağını söyledi.

        Özlem’in kocası Yusuf ortaya çıkacak mı? Karısının iddialarına ne diyecek? Özlem çocuklarına kavuşacak mı? Tüm bu soruların cevabı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de canlı yayınla ekranlara gelmeye devam edecek.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de

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        #Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
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