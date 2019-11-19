19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),2019 yılı Ocak-Ekim dönemi Avrupa Otomobil Pazar verilerini açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA ülkeleri) toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Ekim döneminde yüzde 0.7 azaldı ve toplam 13 milyon 330 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu dönemde, Avrupa otomobil pazarında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 37.4 ile İzlanda, yüzde 9 ile İsveç ve yüzde 7.9 ile Finlandiya’da görüldü.
2019 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 43.1, Romanya yüzde 18.9 ve Macaristan yüzde 10.4 oranlarıyla yer aldı.
SATIŞLAR EKİM'DE YÜZDE 8.6 ARTTI
ODD verilerine göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8.6 arttı ve toplam 1 milyon 214 bin 989 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.
Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 17.7 ile İzlanda, yüzde 10.1 ile Norveç ve yüzde 6.7 ile İngiltere’de görüldü.
2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Romanya yüzde 58.1, Litvanya yüzde 45.3 ve İrlanda yüzde 29.1 oranlarıyla yer aldı.
2019 Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 29.17 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2 basamak gerileyerek 11'inci oldu.
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