Rukiye, Yılmaz Kılınç ile nasıl tanıştığını anlattı. Ardından, “Ben kimseyi öldürmedim!” dedi. Ömer Yel ile evlenmeyi planlayan Rukiye, Yılmaz Kılınç’ın çocukları ile de yeniden yüzleşmeye hazır olduğunu, cinayetin aydınlatılmasını istediğini söyledi.

Yılmaz Kılınç cinayetindeki sır perdesi aralanmaya devam ederken Rukiye’nin anlatacakları Türkiye’yi ekran başına kilitledi. Tüm gelişmeler Show TV’de Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’de ekrana gelmeye devam edecek.

Rukiye ve Ömer aylar sonra ilk kez canlı yayında;

DİDEM ARSLAN YILMAZ, 10 GÜNDÜR KAYIP OLAN SEVDA’YI BİR GÜNDE BULDU

Programda yaşanan bir diğer gelişme ise yüzleri güldürdü. Nursel Arslan, kızı Sevda Nur’un bulunması için Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’ye başvurmuştu. Didem Arslan Yılmaz, gözü yaşlı annenin kızına kavuşması için çalışmalara başladı ve günlerdir kayıp olan 16 yaşındaki Sevda Nur’u bir gün geçmeden buldu.



Didem Arslan Yılmaz 10 gündür kayıp olan Sevda’yı 1 günde buldu;