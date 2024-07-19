Türkiye Olimpiyat Milli Takımı, Vakko imzalı kıyafetlerle Paris Olimpiyatları'nda boy gösterecek

Açılış ve kapanış seremonilerine özel olarak yine kırmızı, beyaz ve mavi tonlarında tasarlanan kıyafetler, kadın ve erkek sporcular için ikişer özel dikim setten oluşuyor. Kadın sporcuların seremoni kıyafetlerinde ceket-pantolon takımın yanı sıra ayrıca triko ceket ve pileli etekten oluşan bir takım yer alıyor. Erkek sporcular ise kırmızı-beyaz çizgili ve kırmızı biyelerle çevrelenen mavi-beyaz çizgili ceketleri ile Team Türkiye şıklığınısergiliyor.

Seyahat ve seremoni kıyafetlerinin sol üst kısmına işlenen Türk bayrağı ve renkli halkalardan oluşan özel nakışlar ise, ev sahibi ülke Fransa ve diğer tüm katılımcı ülkelere dostluk, barış ve sevgi mesajı niteliğinde. Ayakkabı, çanta ve kasketlerle tamamlanan Team Türkiye koleksiyonu, her ayrıntısında sporun enerjisi ve heyecanını taşıyor.