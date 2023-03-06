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Ocak ayında 23 ton altın alan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), altın alımlarında küresel lider oldu.

Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, TCMB'ni altın rezervleri 565 ton altınla rekor seviyeye ulaştı.

Dünya genelinde merkezi bankaları, ocak ayında rezervlerine toplam 31 ton altın ilave ederek, aralık ayına göre alımlarını yüzde 16 artırdı.

Çin Merkez Bankası ve Kazakistan Merkez Bankası, altın rezervlerine sırasıyla 15 ve 4 ton ekleyerek, emtianın en büyük ikinci ve üçüncü alıcıları oldu.

Türkiye geçen yıl da dünyada altın rezervini en çok artıran ülke oldu.

Geçen ay Türkiye, yıkıcı depremlerin ekonomik etkilerini azaltmak için acil durum planının parçası olarak bazı altın ithalatını geçici olarak askıya aldı.

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