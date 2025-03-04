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        Haberler Sağlık Türkiye obezitede Avrupa'da ilk sırada | Sağlık Haberleri

        Türkiye obezitede Avrupa'da ilk sırada

        Obezitenin bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, ihmal edilmemesi gereken kronik bir hastalık olduğunu belirten Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, "Türkiye, Avrupa'da obezitenin en yüksek olduğu ülke konumunda yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 32'si obeziteyle mücadele ediyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:10
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        Türkiye obezitede Avrupa'da ilk sırada
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        Türkiye, Avrupa'da obezitenin en yüksek olduğu ülke konumunda yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 32'si obeziteyle mücadele ediyor. Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, obezitenin sadece estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırladığını vurguladı.

        Çelik, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, "Obezite, bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, ihmal edilmemesi gereken kronik bir hastalıktır. Genetik yatkınlık, yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve stres gibi birçok faktör obeziteyi tetikleyebilir. Doğru tedavi yöntemleri ve disiplinli bir takip süreciyle sağlıklı bir yaşama adım atmak mümkündür" ifadelerine yer verdi.

        "CERRAHİ TEDAVİ UYGULANABİLİR"

        Obezite tedavisinde kişiye özel yöntemler uygulanması gerektiğini ifade eden Çelik, mide balonu, tüp mide (sleeve gastrektomi) ve gastrik bypass gibi cerrahi müdahalelerin, uygun hastalarda başarılı sonuçlar doğurduğunu belirtti. Opr. Dr. Çelik, "Her hasta için tedavi süreci farklıdır. Amacımız, hastalarımızı sadece kilo vermeleri konusunda desteklemek değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıklarını kazandırarak kalıcı sonuçlar elde etmektir" şeklinde konuştu.

        "ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ ÖNEMLİ"

        Obezitenin erken teşhis ve tedavi edilmesinin önemine değinen Opr. Dr. Çelik, bireylerin bir uzmana başvurarak profesyonel destek almasının hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

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