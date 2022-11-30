Vazgeçme'de yüzyüze geldi

22 YILDIR GÖRMEDİĞİ BABASI İÇİN VAZGEÇME’YE GELDİ!

23 yaşındaki Seray Özer, babası ile yüzleşmek ve onu 22 yıl sonra görmek için Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldı. Annesi Nahide ve babası Mustafa’nın o henüz 1.5 yaşındayken Denizli’de geçirdikleri bir trafik kazasının ardından ayrıldıklarını öğrenen ve babasını hiç görmeyen Seray, ortaokulda babasının varlığını öğrendi. 20 yaşında ise babasını görmeye gitti. Ama korktuğu için onunla konuşamadı, üstüne bir de dedesi ve babaannesi tarafından kapıdan kovuldu.

HİÇ GÖRMEDİĞİ AMCASIYLA YÜZLEŞTİ!

Seray canlı yayında amcası Engin Özen ile ilk kez karşı karşıya geldi. Amca Engin, babasının ailesi tarafından engellendiği iddialarını reddetti. “Seray’ın annesi Nahide, kardeşimi ölüm döşeğinde terk etti” dedi. Amca Engin’in bu iddialarına yayına telefon ile bağlanan anne Nahide yanıt verdi ve “Beni kocamın ailesi istemedi” dedi. “Mustafa, abisi ve babası ile kavga ettikten sonra o kaza yaşandı” iddiasında bulundu.

Amca Engin, Seray’ın babası ile görüşmesi için dede Fethi’den özür dilemesini istedi. Ancak Seray bu şartı kabul etmedi. Peki Seray 22 yıl sonra babası ile kavuşabilecek mi? Tüm gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.

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VAZGEÇME’DE YÜZYÜZE GELDİ!

56 yaşındaki Ali Kılıçarslan Zonguldak Ereğli’den Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldı. “Sevgilim evli çıktı, beni dolandırdı” iddiasında bulundu. İddiaların odağındaki sevgilisi Fatma Kelebek stüdyoya geldi. Büyük yüzleşme gerçekleşti.

“GÖRÜNTÜLER ZORLA ÇEKİLDİ” DEDİ

Fatma Kelebek yüzleşmenin ikinci gününde birliktelik yaşadıklarını kabul etti ama “Karısı ölmüştü acıdığım için ilgi gösterdim” dedi. Ali Kılıçarslan’ın onu ayaklarında salladığı görüntüyü ve samimi fotoğraflarını da şantajla çekildiğini iddia etti. Fatma Kelebek’in abisi İsmail Çimen de stüdyoda kardeşi ile yüzleşti. Telefonla bağlanan Fatma Kelebek’in kocası Necmettin ise “Karımın abisi İsmail, karımı başka erkeklerle görüştürmek istedi” iddiasında bulundu. Abi İsmail tüm iddiaları reddetti. “Fatma’nın başka erkeklerle de ilişkisi var” iddiasına ortaya attı.

Büyük yüzleşmede herkes birbirini suçladı. Fatma, Ali’nin kendisine takıntılı olduğunu söyledi ve kumpas kurup şantaj yaptığını ileri sürdü.

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