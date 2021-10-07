Türkiye Norveç maçı için artık geri sayım başladı. Milli takımımız sahasında Batı Avrupa temsilcisi Norveç karşısında 3 puan arayacak...

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11

Altay - Zeki - Merih - Ozan Kabak - Umut Meraş - Hakan Çalhanoğlu - Okay Yokuşlu - Ozan Tufan - Cengiz Ünder - Kerem Aktürkoğlu - Burak Yılmaz

KUNTUZ A MİLLİ TAKIM KADROSUNU AÇIKLADI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile oynayacağımız maçlar için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz aday kadroyu açıkladı.

Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilirken; Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Bolat uzun süre sonra milli takımdan davet aldı.

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (KAA Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo Calcio), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (US Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta BC), Ozan Muhammed Kabak (Norwich City FC), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha – Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olympique de Marseille), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), Muhammed Kerem (Aktürkoğlu Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford FC), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)