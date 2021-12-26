Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı 'şapka taktı'

AA

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerde de doyumsuz manzaralar sunan Ağrı Dağı'nın zirvesi, beyaz bir bulutla kaplandı.

Halk arasında "Ağrı Dağı şapka taktı" sözleriyle nitelendirilen bu durum, güzel görüntülere sahne oldu.