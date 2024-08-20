Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.040,44 %-0,14
        DOLAR 33,8327 %0,24
        EURO 37,5182 %0,21
        GRAM ALTIN 2.744,99 %1,03
        FAİZ 42,25 %2,95
        GÜMÜŞ GRAM 32,41 %1,38
        BITCOIN 60.582,00 %2,50
        GBP/TRY 44,0243 %0,33
        EUR/USD 1,1077 %-0,07
        BRENT 77,80 %0,18
        ÇEYREK ALTIN 4.488,06 %1,03
        Haberler Ekonomi Para Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri 6 yılın zirvesinde - Para Haberleri

        Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri 6 yılın zirvesinde

        Türkiye'nin haziran sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 341,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 670,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri haziran itibarıyla 6 yılın zirvesine ulaştı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri 6 yılın zirvesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Haziran 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 2,7 artışla 341,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 10,1 artışla 670,2 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, haziranda eksi 328,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

        Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri haziran itibarıyla 6 yılın zirvesine ulaştı.

        Net UYP, 2023 sonunda eksi 275,9 milyar dolar seviyesindeydi.

        Rezerv varlıklar kalemi haziranda 2023 sonuna göre yüzde 1,4 artışla 142,9 milyar dolar, diğer yatırımlar da yüzde 2,4 artışla 127,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,8 artışla 51,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeriyle döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 23,6 artışla 188 milyar dolara yükseldi.

        PORTFÖY YATIRIMLARI 119.7 MİLYAR DOLAR

        Portföy yatırımları, haziran sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 24,8 artarak 119,7 milyar dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 34,6 artışla 39,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 298,2 artışla 10,5 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,5 artışla 44,4 milyar dolar oldu.

        Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,5 artarak 362,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 5,6 azalarak 40,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 30,5 artarak 22,2 milyar dolara çıktı.

        Bankaların kredi stoku yüzde 5,8 yükselerek 66,3 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 1,1 oranında azalarak 100,1 milyar dolar oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Beşiktaş'ta imza geliyor!
        Beşiktaş'ta imza geliyor!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Sendikalardan 2025 provası
        Sendikalardan 2025 provası
        İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi
        İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?
        Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı
        Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı
        Habertürk Anasayfa