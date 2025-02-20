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        Haberler Ekonomi Para Türkiye'nin yurt dışı varlıklarında yeni zirve - Para Haberleri

        Türkiye'nin yurt dışı varlıklarında yeni zirve

        Türkiye'nin aralık 2024 itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 294,7 milyar dolar oldu. Aralıkta yurt dışı varlıklar 366,2 milyar dolarla rekor seviyeye yükselirken, yükümlülükler ise 660,9 milyar dolara geriledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:12
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        Türkiye'nin yurt dışı varlıklarında yeni zirve
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Aralık 2024'te önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artışla 366,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,3 azalışla 660,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı varlıklarda yeni zirveye ulaşılırken, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, aralıkta 13,3 milyar dolar azalarak eksi 294,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Portföy yatırımları yüzde 6,9 oranında azalarak 4 milyar dolar oldu.

        Varlıklar alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,5 artarak 71,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 azalarak 135,9 milyar dolar ve rezerv varlıklar kalemi yüzde 2 yükselerek 155,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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        Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 4,4 azalışla 47,7 milyar dolara geriledi.

        Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar/krediler/diğer sektörler kalemi, yapılan yıl sonu çalışmaları çerçevesinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu stokunda gerçekleşen güncellemelerin etkisiyle, 2024'ün 3. çeyreğinde 5,6 milyar dolarlık aşağı yönlü bir güncelleme yapıldı.

        Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa karşın döviz kurlarındaki artışın ve borsadaki değer kayıplarının etkisiyle, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 oranında azalışla 181,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Portföy yatırımları yüzde 1,8 artarak 124,4 milyar dolara çıkarken, diğer yatırımlar yüzde 0,8 azalarak 354,7 milyar dolara geriledi.

        Diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankasının mevduat yükümlülükleri yüzde 9,4 azalışla 34,8 milyar dolara indi.

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