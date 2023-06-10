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Batman Valiliğine tahsis edilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı Mesut ve Zehra çiftinin düğün aracı oldu.

Batman’da hayatlarını birleştiren Zehra Demir ve Mesut Şimşek çifti Togg aracını gelin arabası yapmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdu.

Talepleri kabul edilen çift için tahsis edilen Togg aracı süslendi.

Damat daha sonra gelini kuaförden alıp kısa bir şehir turu yaptıktan sonra baba evine getirdi.

Burada gazetecilere konuşan Damat Mesut Şimşek, kendilerine böyle bir imkan sundukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Batman Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

"Yerli ve milli arabamız Togg’un gelin arabamız olması bizim için de güzel oldu." diyen Şimşek, Togg’a binmenin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Gelin Zehra Demir de Togg aracına binerek bir ilki yaşadıklarını anlattı.

Togg aracına binmenin gurur verici olduğunu dile getiren Demir, "Aracın iç konforu da çok güzeldi, çok güzel tasarlanmış. Yerli ve milli olduğu için de ayrıca mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Öte yandan Togg aracını gören vatandaşlar arabayı inceledi, kimileri de araç ile fotoğraf çektirdi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Togg otomobilinin dar gelirli ailelerin gelin arabası olarak hizmet vereceği bildirilmişti.