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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Batman'da gelin arabası olarak kullanıldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Batman'da gelin arabası olarak kullanıldı. Batman Valiliğine tahsis edilen Togg, süslenerek dünya evine giren çiftin gelin arabası oldu. Togg, Vali Ekrem Canalp tarafından dar gelirli aileler için gelin arabası olarak kullanılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda Batman Valiliğine başvuruda bulunan gelin adayı Zehra Demir ve damat adayı Mesut Şimşek’in gelin arabaları Togg oldu

Giriş: 10.06.2023 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Batman'da gelin arabası olarak kullanıldı
AA

Batman Valiliğine tahsis edilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı Mesut ve Zehra çiftinin düğün aracı oldu.

Batman’da hayatlarını birleştiren Zehra Demir ve Mesut Şimşek çifti Togg aracını gelin arabası yapmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdu.

Talepleri kabul edilen çift için tahsis edilen Togg aracı süslendi.

Damat daha sonra gelini kuaförden alıp kısa bir şehir turu yaptıktan sonra baba evine getirdi.

Burada gazetecilere konuşan Damat Mesut Şimşek, kendilerine böyle bir imkan sundukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Batman Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

"Yerli ve milli arabamız Togg’un gelin arabamız olması bizim için de güzel oldu." diyen Şimşek, Togg’a binmenin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Gelin Zehra Demir de Togg aracına binerek bir ilki yaşadıklarını anlattı.

Togg aracına binmenin gurur verici olduğunu dile getiren Demir, "Aracın iç konforu da çok güzeldi, çok güzel tasarlanmış. Yerli ve milli olduğu için de ayrıca mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Öte yandan Togg aracını gören vatandaşlar arabayı inceledi, kimileri de araç ile fotoğraf çektirdi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Togg otomobilinin dar gelirli ailelerin gelin arabası olarak hizmet vereceği bildirilmişti.

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