Türkiye'nin yeni operasyonu: Kongre'deki F-16 itirazlarını artırır

Türk-Amerikan ilişkilerindeki gündem her geçen gün eklenen yeni başlıklarla yoğunlaşıyor. F-16 konusunda ABD Kongresindeki tartışmalar sürerken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin karşı çıkması ön plana çıktı. Son olarak ise Türkiye'den gelen Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik yeni operasyon açıklamaları üzerine ABD'den 'endişeliyiz' mesajları tartışılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki ABD varlığının ve terör örgütlerine desteğinin iki ülke arasında her zaman ana gündem maddesi olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bu olası operasyon konusunda henüz resmi bir iletişim olmadığı görülüyor" dedi.

ABD'NİN GEREKÇELERİ: DAEŞ, SİVİLLER, İNSANİ YARDIM

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon yapmasının üç faktörü etkileyeceğini savunuyor. Bu faktörleri; PKK/YPG terör örgütünün DAEŞ'le mücadelesine olumsuz etki, sivillerin güvenliği konusundaki endişe ve insani yardım çabalarının sıkıntılı bir hale gelmesi olarak sıralayan Ali Çınar "Özellikle DAEŞ ile beraber ABD ve batının terör örgütlerine desteği daha da arttı. PKK'yı terör örgütü olarak nitelese de YPG ve SDG gibi kollarını ayrı tutuyor. Bu nedenle Türkiye ile ciddi bir anlaşmazlığı var" dedi.

2019'DAKİ SENARYO TEKRARLANABİLİR

Türkiye'nin bölgeye 2019 yılında gerçekleştirdiği önemli operasyonları anımsatan Çınar "O dönem Türkiye'ye çok ciddi şekilde baskı yapılmış, ABD Kongresinde kıyamet kopmuş, Türkiye aleyhine çok ağır yazılar kaleme alınmıştı. Yine aynı senaryonun yaşanabileceği ihtimalini belirtmekte fayda var" dedi.

YENİ OPERASYON F-16 İTİRAZLARINI ARTIRIR

Türkiye'nin sınırlarında terör örgütlerinin Türk askerine yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunun altını çizen Çınar "Bu saldırılar arttıkça Türkiye'nin ivedilikle bir operasyon yapması kaçınılmaz gibi görünüyor" dedi. Ali Çınar Türkiye'nin yeni operasyonunun; İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine desteğinin yeniden konuşulmasına neden olacağını belirtirken "F-16 konusunda ise ABD Kongresindeki itirazları kesinlikle artıracaktır" yorumunda bulundu.

HAZİRAN AYI ÖNEMLİ

Türk-Amerikan ilişkilerinde giderek artan ve yoğunlaşan gündem konularının çözülmesinin süreç alacağının altını çizen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, 20-21 Haziran'da Washington D.C.'de Amerikan Ticaret Odası ile Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek konferanslara dikkat çekti. Çınar; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılacağı etkinliklerde hem Türk-Amerikan ilişkilerinin, hem de Türk-Amerikan ticaretinin geliştirilmesi adına önemli programlar yapılacağını söyledi. Ali Çınar "29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşme ihtimali olduğu da gelen bilgiler arasında. Haziran ayı Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir ay olacak" dedi.