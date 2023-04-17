AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 2022 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,3 azalışla 303,1 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,9 gerileyerek 570,2 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, şubatta eksi 267,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2022 sonunda eksi 276,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi şubatta 2022 sonuna göre yüzde 8,8 azalışla 117,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 artışla 124,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,2 artarak 49,1 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle şubatta 2022 sonuna göre yüzde 11,5 azalışla 147,1 milyar dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 91.8 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 91,8 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 8,7 azalışla 26,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 4,3 yükselişle 1,3 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 6,9 artışla 44,8 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, aynı dönemde yüzde 1 artarak 331,3 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 1,5 azalarak 39,7 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 21,2 yükselerek 17,1 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,3 azalarak 56,4 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 artarak 101,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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