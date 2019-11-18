18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) verilerine göre Türkiye, 2018'de büyük çoğunluğu kivi olmak üzere 4 milyon 645 bin dolarlık tropik meyve ihracatına imza attı.
Tropik meyve ihracatı bu yıl ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 3 milyon 900 bin dolardan 4 milyon 200 bin dolara yükseldi.
Tropik meyvede en fazla ihracat 2 milyon 788 bin dolarla kivide yapıldı. Ülke sıralamasında ise yaş meyve sebzenin klasik pazarı Rusya burada da 870 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.
KARADENİZ'DE KİVİ EKİMİ ARTTI
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, son yıllarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde çiftçilerin tropik meyveye yöneldiğini belirtti.
Karadeniz'de kivi, Akdeniz'de avokado gibi ürünlerin ekim alanlarının son yıllarda ciddi artış gösterdiğini ifade eden Uçak, bunların yanında ejder meyvesi, mango, frenk üzümü gibi ürünlerin de son zamanlarda yaygınlaştığını söyledi.
Uçak, "Bu ürünleri iç piyasada tükettiğimiz gibi ihraç da ediyoruz. Bu gurur verici bir gelişme. Bunun önümüzdeki yıllar içinde gittikçe çoğalacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
HER YIL DÜZENLİ ARTIYOR
Tropik meyve ihracatının her yıl düzenli olarak arttığını vurgulayan Uçak, "Örneğin kivi çok zor yetişen, bakımı zor bir meyve değil. Türkiye'de bu tür meyvelere iklimler de müsait. Tabii bunun ekimini yaparken üreticimiz mağdur olmasın diye toprak analizleri çok iyi yapılmalı. Biz yıllar önce kivi ithal eden bir ülkeydik, şimdi ihracat yapar hale geldik. Bunlar hem üretici hem ihracatçı hem de Türkiye için güzel şeyler." diye konuştu.
Muz konusunda da ekimlerin arttığını belirten Uçak, bu ivme ile gitmesi durumunda Türkiye'nin muz konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğini ve ithalata gerek kalmayacağını vurguladı.
Türkiye'de yetişme potansiyeli olan bütün meyvelerin ithalatını bitirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Uçak, bunun Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı.
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