Türkiye'nin tıbbi yardımları Kuzey Makedonya'ya ulaştı - ÜSKÜP

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Kızılay tarafından Kuzey Makedonya'ya gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan vekili Gönül Bayraktar, Kızılhaç Genel Sekreteri Sait Saiti, Eğitim ve Bilim Bakan Müsteşarı Enver Hüseyin, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Türk Kızılay'ın tıbbi yardımları, Büyükelçi Sekizkök tarafından Kızılhaç Genel Sekreteri Saiti'ye teslim edildi.Büyükelçi Sekizkök, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel çaptaki bu salgın hastalık tehdidinin etkin uluslararası iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma ile aşılabileceğini söyledi.Türkiye'nin bu anlayışla dünyanın dört bir yanına sağlık malzemesi yardımı ulaştırdığını kaydeden Sekizkök, "Bugün Üsküp’e gelen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçağı son 1 ay içerisinde Türkiye’den köklü tarihi bağlara sahip olduğumuz Kuzey Makedonya’ya sağlık malzemesi yardımı taşıyan ikinci uçaktır." diye konuştu.Sekizkök, Kuzey Makedonya’nın en kısa zaman içerisinde sağlık günlerine tekrar kavuşma dileğini paylaştı.Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan vekili Bayraktar da, Kuzey Makedonya Hükümet temsilcisi olarak Başbakan Oliver Spasovski'nin selamlarını iletti.Bayraktar, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Müdürü İbrahim Altan’a teşekkürlerini sunarak, "Bunun devamı da gelecektir inanıyorum." dedi.Türk Kızılay ile Kuzey Makedonya Kızılhaçı arasındaki iş birliğine dikkati çeken Bayraktar, "Biz Kuzey Makedonya hükümeti olarak bu yardımları gerçekten önemsiyoruz." şeklinde konuştu.Kızılhaç Genel Sekreteri Saiti ise söz konusu yardımların bir kısmının sağlık çalışanlarına, bir kısmının ise vatandaşlara ve sahada çalışan Kızılhaç ekiplerine dağıtılacağını kaydetti.Saiti, "Yardımlar 77 bin koruyucu maske, 2 bin koruyucu ekipman, 10 bin eldiven, 2 bin koruyucu gözlükten oluşuyor. Bu bizim çalışmamız için büyük fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.Türkiye, 8 Nisan'da da Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlık malzemelerinden oluşan yardımları Kuzey Makedonya makamlarına ulaştırmıştı.
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