AA

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, AB'nin süt ve süt ürünleri sektörü için önemli pazarlardan biri olduğunu belirterek, "Sektör olarak Çin'de olduğu gibi AB'de de hedef büyüttük. AB'ye ihracat onayı alan firma sayımız 25'e ulaştı." dedi.

Çallı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, süt ve süt ürünleri ihracatını artırma yönündeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl 111 ülkeye 361 milyon dolarlık süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığını dile getiren Çallı, bunun yüzde 45'inin peynir, yüzde 23'ünün süt tozu, yüzde 11'inin peynir altı suyu tozu, yüzde 9'unun dondurma, yüzde 6'sının süt ve krema, kalanının ise diğer ürünlerden oluştuğunu ifade etti.

Çallı, ASÜD tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan AB İhracat Projesi'nin sonuçlandırıldığını belirterek, "Süt ve süt ürünleri ihracatımızın artması için sürekli bir gayret içindeyiz. Geçen ay Çin'e süt ürünleri ihracatının da yolu açıldı. AB'ye de ihracatımız devam ediyor. AB süt ve süt ürünleri sektörü için önemli pazarlardan biri. Sektör olarak Çin'de olduğu gibi AB'de de hedef büyüttük. 2013'te 6 firmamız AB'ye ihracat yapıyordu. Bu sayı geçen yıl 18'e yükseldi, şimdi ise AB'ye ihracat onayı alan firma sayımız 25'e ulaştı. Başvuru ve inceleme aşamasındakileri de yakından takip ederek, şirket sayısının 30 olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İnek sütü üretiminde Türkiye üçüncü sırada

Türkiye'nin, inek sütü üretim miktarı bakımından AB'de üçüncü sırada olduğuna dikkati çeken Çallı, AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de üretilen inek sütünün de büyük bölümünün işlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Çallı, bakım ve beslenme koşullarının iyileştirilmesiyle hayvan başına alınan süt veriminin yükseldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sağılan hayvan sayısı her geçen yıl artmaktadır. Ülkemizde halen süt sığırcılığı yapan işletmelerin yüzde 67'si 10 başın altındadır. Bu noktada AB'de olduğu gibi hastalıktan ari en az 40-50 baş kapasiteli çiftliklerin desteklenmesi önem arz etmektedir. Böylece hem üretilen süt miktarı hem de kalite artacaktır. Hastalıklardan ari işletmelerin sayısının artması için kamunun rehberliğine ve desteğine ihtiyaç var. Ari işletmeler özelinde verilen destekler yeniden planlanmalıdır. İşinin ehli aile işletmeleri desteklenerek modern çiftliklere dönüştürülmeli, AB onaylı süt çiftliklerinin sayısı artırılmalıdır. Bu da süt ve süt ürünleri ihracatına doping etkisi yapacak, çiftçimizin üretmiş olduğu süt gerçek değerini bu sayede bulacaktır."