Türkiye'nin Ocak-Eylül 2020'de su ürünleri ihraç ettiği 85 ülke arasında miktarda İtalya, elde edilen gelirde ise Hollanda başı çekti.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, bu yılın 9 ayında 85 ülkeye 140 bin 749 ton su ürünleri ihraç ederek 726 milyon 143 bin 527 dolar gelir sağladı.
Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Rusya Federasyonu, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Miktar olarak 19 bin 96 tonla İtalya ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 19 bin 65 tonla Rusya Federasyonu, 15 bin 901 tonla Hollanda izledi.
Elde edilen gelirde ise 99 milyon 517 bin 578 dolarla Hollanda birinci, 95 milyon 464 bin 552 dolarla İtalya ikinci, 84 milyon 975 bin 789 dolarla Rusya Federasyonu üçüncü ülke oldu.
Geçen yıldan farklı olarak bu dönemde Mısır, Finlandiya, Gabon, Cibuti, Moritanya, İrlanda, Kamerun, Tanzanya, Mayotte, Fas, Ruanda ve Kırgızistan'a da su ürünleri satıldı.
"BEKLENTİMİZ YIL SONUNU DAHA GÜZEL RAKAMLARLA TAMAMLAMAK"
DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, su ürünleri ihracatında ülke çeşitliliğinin her geçen gün arttığını söyledi.
Su ürünlerine yurt dışı piyasalardaki ilginin sevindirici olduğuna dikkati çeken Kobya, ilginin giderek artmasıyla ihracat potansiyelinin de pozitif yönde ilerleyeceğine inandıklarını ifade etti.
Kobya, su ürünleri ihracatından 9 ayda 726 milyon doları aşkın gelir elde edildiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Su ürünleri ihracatından ülke ve Doğu Karadeniz olarak beklentimiz yüksek. 1 Eylül'de başlayan 2020-21 su ürünleri avlanma sezonunun da çok verimli olacağını umuyoruz ve ihracatımızın da buna paralel olarak artacağına inanıyoruz. Su ürünleri ihracatında beklentimiz yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlamak."
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