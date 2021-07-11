Ege İhracatçı Birliklerinden alınan verilere göre, Türkiye, 2020'nin ocak-haziran döneminde 457 milyon 919 bin dolarlık su ürünleri ihracatı yaptı. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat, yüzde 42 artışla 649 milyon dolara çıktı.
Su ürünleri ihracatında ilk sırada, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu levrek yer aldı. Levrek ihracatı 6 aylık dönemde yüzde 33 artarak 215 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Levrek ihracatını 182 milyon dolarla çipura ve 81,5 milyon dolarla alabalık takip etti.
Su ürünleri ihracatının parlayan yıldızı Türk somonunda ise 2020'nin ocak-haziran döneminde 9 milyon 314 bin dolar olan ihracat 73 milyon 164 bin dolara çıktı.
HEDEF 1.2 MİLYAR DOLAR
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine, salgın döneminde balık tüketiminin arttığını belirtti.
Dünyaca ünlü birçok restoranın Türk balığını tercih ettiğini ifade eden Kızıltan, sektör olarak 2 yıldır milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını aktardı.
Kızıltan, "Bu sene rekorlara bir yenisini eklemek istiyoruz. Böyle giderse 1,2 milyar dolar ihracatın üzerine çıkacağız." dedi.
"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ÇİN PAZARINDA BÜYÜMEK"
Dünyanın en önemli levrek ve çipura üreticisinin Türkiye olduğuna işaret eden Kızıltan, bunların yanına Türk somonunu da ekleyeceklerini dile getirdi.
Kızıltan, Türk somonunun Norveç somonuna rakip olarak pazarda yer aldığına dikkati çekerek, "Başta Rusya olmak üzere birçok ülkede Türk somonunun pazar payı giderek artıyor. Tanıtım faaliyetleriyle bu prestijli ürünümüzü daha çok ülkeye satacağımıza inancımız tam. Ayrıca diğer geleneksel ürünlerimizde de yeni pazarlarımız var. Uzak Doğu'ya ihracatımız başladı. Bunun giderek artacağını ön görüyoruz. En büyük hedefimiz ise Çin pazarında büyümek." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!