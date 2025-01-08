Doğu Karadeniz İhracat&ccedil;ılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye g&ouml;re, i&ccedil; sulardaki kurulu &ccedil;iftliklerde belli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen T&uuml;rk somonunda 2023 te 396 milyon 294 bin 502 dolar olan ihracat, 2024 te 497 milyon 968 bin 66 dolara y&uuml;kseldi. Miktar bazındaki ihracat ise 63 bin 158 tondan 78 bin 76 tona &ccedil;ıktı. B&ouml;ylece, ge&ccedil;en yıl yapılan ihracat, &ouml;nceki yıla kıyasla miktarda y&uuml;zde 24, değerde y&uuml;zde 26 arttı. RUSYA YA YAPILAN İHRACATTAN ELDE EDİLEN GELİR Y&Uuml;ZDE 53 ARTTI T&uuml;rkiye den ge&ccedil;en yıl, Rusya Federasyonu başta olmak &uuml;zere 46 &uuml;lkeye T&uuml;rk somonu satıldı. Rusya Federasyonu na 2024 te, 58 bin 342 ton karşılığı 355 milyon 685 bin 203 dolarlık somon ihra&ccedil; edildi. 2023 te ise Rusya ya 41 bin 461 ton karşılığı 231 milyon 958 bin 984 dolarlık ihracat yapılmıştı. B&ouml;ylece, Rusya Federasyonu na yapılan somon ihracatı &ouml;nceki yıla g&ouml;re miktarda y&uuml;zde 41, değerde y&uuml;zde 53 arttı. Rusya Federasyonu nu 35 milyon 761 bin 152 dolarla Almanya, 26 milyon 565 bin 457 dolarla Vietnam takip etti. Doğu Karadeniz den ge&ccedil;en yıl Rusya Federasyonu başta olmak &uuml;zere 21 &uuml;lkeye 30 bin 971 ton karşılığı 191 milyon 455 bin 378 dolarlık somon ihra&ccedil; edildi. B&ouml;lgeden 2023 te ise 26 bin 702 ton karşılığı 157 milyon 898 bin 12 dolarlık somon ihra&ccedil; edilmişti. Bu kapsamda, ge&ccedil;en yıl yapılan somon ihracatı &ouml;nceki yıla g&ouml;re miktarda y&uuml;zde 16, değerde de y&uuml;zde 21 arttı. İSPANYA, &Ccedil;İN VE JAPONYA DA FUARLARA KATILMAYI PLANLIYORUZ DKİB Su &Uuml;r&uuml;nleri Sekt&ouml;r Komitesi Başkanı İsmail Kobya, T&uuml;rk somonunun b&ouml;lge ve &uuml;lke ekonomisi i&ccedil;in &ouml;nemli bir &uuml;r&uuml;n olduğunu s&ouml;yledi. &Uuml;lke genelinde 500 milyar dolara yaklaşan T&uuml;rk somonu ihracatı ger&ccedil;ekleştirildiğini belirten Kobya, Bu rakamın yaklaşık y&uuml;zde 40 ı da b&ouml;lgemizden ihra&ccedil; ediliyor. Hem &uuml;lke geneli hem b&ouml;lgemizden ger&ccedil;ekleştirilen T&uuml;rk somonu ihracatında artış oranları y&uuml;zleri g&uuml;ld&uuml;r&uuml;yor ancak potansiyelimiz &ccedil;ok daha y&uuml;ksek. dedi. Kobya, potansiyeli daha da artırmak i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir &ouml;zveriyle &ccedil;alıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: Gelenekselleşen Rusya pazarımız var ama DKİB olarak amacımız fuar katılımları ve ticaret heyetleriyle ABD, AB ve Uzak Doğu pazarlarını da geleneksel pazarlarımız haline getirebilmek. Bu ama&ccedil;la İspanya, &Ccedil;in ve Japonya da fuarlara katılmayı planlıyoruz. Farklı &uuml;lkelere yapılacak teknik inceleme gezileriyle de T&uuml;rk somonunun katma değerini artırma yolunda &ouml;nemli adımlar atacağız.