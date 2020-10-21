Türkiye'nin Slovenya'nın Koper şehrindeki fahri konsolosluğu yeniden faaliyetlerine başladı

AA

Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın tek uluslararası limanının bulunduğu ve Türk taşımacıların yoğun olarak kullanıldığı Koper'deki fahri konsolosluğun, Slovenya vatandaşı Borut Şıkabar'ın fahri konsolos olarak atanmasıyla yeniden aktif hale geldiği bildirildi.

Şıkabar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen göreve başlama töreninin 12 Ekim'de salgın tedbirlerine uygun olarak sınırlı katılımla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, törene Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçisi Esen Altuğ'un yanı sıra Koper Belediye Başkanı Aleş Brzan ve Slovenya'nın eski Ankara Büyükelçisi Milan Jazbec'in de katıldığı kaydedildi.

Büyükelçi Altuğ, törende yaptığı konuşmada, Koper Fahri Konsolosluğunun yeniden faaliyete geçmesinin, Türkiye ile Slovenya arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Altuğ, fahri konsolos olarak atanan Şıkabar'ın sahip olduğu birikim ve niteliklerle bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceğinden emin olduğunu belirterek, Şıkabar'ın şimdiden iki ülke ilişkilerine katkı sağlamaya başladığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Türkiye ile Slovenya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde önemli bir yere sahip olan Koper şehrindeki fahri konsolosluğun yeniden faaliyete geçmesinin, gerek salgın döneminde gerekse salgın sonrasında ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağı belirtildi.