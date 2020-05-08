Türkiye'nin "simge" camileri bu ramazanı mahzun geçiriyor

AA

Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan, asırlara meydan okuyarak Türkiye'nin sembolleri olan camiler en sakin günlerini yaşıyor.Ülkenin doğusundan batısına kadar birçok caminin en "sessiz" hali, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince havadan görüntülendi.Konya'daki Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi de bu ramazan ayında cemaatsiz kaldı. 2. Sultan Selim'in Konya Valiliği sırasında 1558'de yapımına başlanan ve 1567'de tamamlanan cami, klasik Osmanlı mimarisinin Konya'daki en güzel örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olan Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Eşrefoğlu Camisi'nde de koronavirüs önlemleri kapsamında sessizlik hakim. 1296-1299 yıllarında inşa edilen cami, anıtsal taç kapısı, eşsiz mihrap ve minberi, üstün ağaç ve çini işçiliği yönünden adeta bir müzeyi andırıyor.Kayseri'de, kitabesinde miladi 1238 yılında Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubad'ın eşi Mahperi Hatun tarafından yaptırıldığı yazılan Hunat Camisi, medrese ve hamamı da barındıran büyük bir külliye. Doğu ve batısındaki taş kapıları Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan caminin ahşap minberi ise orijinalliğini koruyor.Kayseri şehir merkezinde Kapalıçarşı'nın yanında yer alan Ulu Cami, değişik kaynaklarda Cami-i Kebir veya Sultan Cami olarak da anılıyor. 1135'te, Danişmendli hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan cami dış görünüşüyle oldukça sade. Kentteki Lale, Han, Kurşunlu ve Hacı Kılıç camileri de önemli simgeler arasında bulunuyor.Valide Meryem Kilisesi adıyla 1873'te inşa edilen, hapishane olarak da kullanılan ancak 2017'de yapılan restorasyonla camiye dönüştürülen Gaziantep Kurtuluş Camisi, kentin en büyük camileri arasında bulunuyor. Dünyada eşine ender rastlanan bir minbere sahip olan Boyacı Camisi ile tarihi Eyüboğlu Camisi kentin önemli simgelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.