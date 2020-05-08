Türkiye'nin "simge" camileri bu ramazanı mahzun geçiriyor

AA

Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan, asırlara meydan okuyarak Türkiye'nin sembolleri olan camiler en sakin günlerini yaşıyor.Ülkenin doğusundan batısına kadar birçok caminin en "sessiz" hali, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince havadan görüntülendi.- Akdeniz Bölgesi'nin kıyı illerinin sembol ibadethaneleriAntalya'da, Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubad tarafından 1230'da inşa ettirilen Yivli Minare Camisi, Anadolu Türk mimarisinde benzeri olmayan yivli minare formuyla dikkati çekiyor. Bunun yanında, altı kubbeli ibadet mekanıyla Anadolu'daki çok kubbeli cami tipinin günümüze ulaşan en eski örneği olduğu kabul ediliyor.Dünyaca ünlü tarihi Kaleiçi'nde, Tekeli Mehmet Paşa tarafından 1606-1616 yılları arasında yaptırıldığı tahmin edilen Tekeli Mehmet Paşa Camisi adeta yıllara meydan okuyor.Antalya'nın merkezinde Muratpaşa ilçesi sınırlarında yer alan Murat Paşa Camisi 1570 yılında yaptırıldı. Selçuklu kaligrafi sanatının izlerine rastlanılan cami, kentin önemli eserleri arasında bulunuyor.Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük camileri arasında yer alan Sabancı Merkez Cami, Adana'nın Seyhan ilçesinde Seyhan Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki cami, 1998'den beri hizmet veriyor.Muğdat Cami olarak da bilinen Hazreti Mikdad Camisi, Mersin'in en büyük camisi. Adını sahabelerden Mikdad bin Amr'dan alan caminin ibadet yeri 5 bin 500 kişilik. Her birinin yüksekliği 81 metre olan 6 minareli camide ibadet yeri dışında bir kütüphane, konferans salonu, sağlık ocağı ve aşevi de var.