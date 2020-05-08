Türkiye'nin "simge" camileri bu ramazanı mahzun geçiriyor

Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan ve asırlara meydan okuyarak Türkiye'nin sembolleri haline gelen camiler en sakin günlerini yaşıyor.Ülkenin doğusundan batısına kadar birçok caminin en "sessiz" hali, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince havadan görüntülendi.Trabzon'daki İskender Paşa Camisi 1529'da inşa edildi. Esas planı İznik'teki Yeşil Cami'ye benzeyen caminin mihrab ve mimberi mermerden yapıldı. 19. yüzyıl barok süslemelerine sahip yapının içinde kalem işi süslemeler de bulunuyor.Giresun'daki Kale Camisi'nin ise Osmanlı döneminde Müslümanların oturduğu Lonca Mahallesi'nde Hacı Muhiddin Ağa tarafından inşa edildiği belirtiliyor. Giriş kapısı üzerindeki kitabeden 1830'da Dizdarzade Ematullah Hatun tarafından yeniden inşa edildiği anlaşılan cami yıllara meydan okuyor.Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Kutluca köyünde bulunan ve 1800'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen kentin ikinci ahşap camisi olma özelliğine sahip Kutluca Camisi yıllardır ihtişamını koruyor.Düzce Akçakoca'da Orhan Gazi döneminde çandı tekniğiyle Çayağzı köyündeki Osmanlı mezarlığı alanında 1323'te inşa edilen Orhangazi Camisi de "11 ayın sultanı" ramazanda boş kaldı. Akçakoca'nın Hemşin köyünde Osmanlı padişahı 2. Mahmud tarafından 1834'te inşa edilen Cuma Camisi, çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş kerestelerden oluşan yapısıyla görenleri adeta büyülüyor.
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