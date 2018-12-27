27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ahtapot yazılımının siber güvenlikte üstlendiği role işaret etmişti. Erdoğan, "Bugün siber saldırılar ve açıklar, devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal eden en büyük tehditlerdendir. Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi." ifadesini kullandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pardus-Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Projesi, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) öncülüğünde özel sektörün de katkılarıyla yerli kaynaklarla yürütülüyor.
Proje, başta kamu kurumları olmak üzere, orta ve büyük ölçekli tüm bilgi sistemlerinin siber güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatıldı. Ahtapot ile "derinlemesine savunma" stratejisiyle birden çok güvenlik önleminin koordineli olarak kullanılması hedefleniyor.
Ahtapot'un işletim sisteminin Pardus olması sayesinde siber güvenlik bileşenlerinde de açık kaynak kodlu milli işletim sistemi dağıtımı kullanılıyor.
Açık kaynak kodlu bileşenlerden yararlanılması, denetlenemeyecek sistemlerden uzak durulmasını sağlıyor.
Ahtapot, kurulum, yapılandırma ve güncellemelerin kolaylaştırılması için bir merkezi yönetim sistemi barındırıyor.
Kolay ve anlaşılır kurulum ve kullanım kılavuzlarına sahip Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, güvenlik duvarı, web uygulama, e-posta, saldırı tespit/önleme, siber saldırı erken uyarı, güvenli bağlantı ve güvenli internet erişim sistemleri gibi özellikleriyle kurumların güvenlik ihtiyaçlarına açık kaynak teknolojilerden yararlanarak çözümler sunuyor.
- Gelişmeye devam ediyor, kullanımı yaygınlaşacak
Pardus-Ahtapot Projesi, 21 Nisan 2016'dan beri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde kullanılıyor.
Bu yıl içinde Eyüpsultan Belediyesinde de kullanıma alınan Ahtapot için diğer bazı kurumlarda kurulum denemeleri yapılıyor.
Halihazırda Ahtapot Projesi ile ilgili olarak kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirme ve destek faaliyetlerine devam ediliyor.
- Saldırıları püskürttü, NATO'dan geçti
Ahtapot tarafından korunan siteler, şubat ayında önemli bir sınav verdi. 3-6 Şubat'ta farklı saat aralıklarında yapılan DDoS (Distributed Denial of Service-Dağıtık devre dışı bırakma) saldırıları başarıyla savuşturuldu.
Ahtapot, 10-29 Haziran'da gerçekleştirilen NATO CWIX Tatbikatı'na katılarak, siber güvenlik tatbikat senaryolarının tümünden başarıyla geçti.
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