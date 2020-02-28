AA

Büyükelçi Erçin, Çin'de ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan Kovid-19'e ilişkin son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Çoğunluğu Daegu şehrinde olmak üzere ülkede 2 bin 22 hasta ve 13 can kaybının olduğunu belirten Erçin, virüsün, Daegu'daki 31'inci vakanın 18 Şubat'ta "Shincheonji Kilisesi" adlı bir dini tarikatın ayinine katılmasının ardından hızla yayıldığına dikkat çekti.

"ÜLKEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ"

Erçin, "Bu kişiler takibe alınarak 9 bin mürid karantina altına alındı. Günde 15 bin kişiye hastalık testi yapılıyor. Mevcut durum nedeniyle ülkedeki okulların açılması mart ortasına ertelendi. Birçok resmi ve ticari toplantı ve milli gün resepsiyonları iptal ediliyor. Büyük şirketler esnek mesai uygulamasına geçmiş durumda. Hatta, bazı işletmeler 'evden çalışma' uygulamasına başladı. Ülke olağanüstü bir durumdan geçiyor."

Erçin, Güney Kore'deki bu hızlı artışın ardından halkta büyük bir endişe yaşandığına dikkati çekerek, alışveriş merkezleri, restoranlar ve sinema salonlarının boşaldığını söyledi.

"GÜNEY KORE'NİN, ÇİN İLE YOĞUN EKONOMİK İLİŞKİLERİ BULUNUYOR"

Hükümetin virüsün ortaya çıktığı ilk andan itibaren bir dizi önlem aldığını dile getiren Erçin, Çin'deki durumun kötüleşmesiyle Hubey eyaletiyle Seul arasındaki uçuşların durdurulduğunu ve yolcuların havalimanlarında termal kameralarla kontrol edildiğini vurguladı.

Erçin, Güney Kore'nin, Çin ile çok yoğun ekonomik ilişkileri olduğunu belirterek hükümetin salgının ekonomi üzerindeki orta ve uzun vadeli etkilerine karşı çeşitli tedbirler aldığını ifade etti.

"GÜNEY KORE'DE VİRÜS TEŞHİSİ KONULAN TÜRK VATANDAŞI YOK"

Erçin, Büyükelçilik olarak salgının başlamasından itibaren durumu yakından izlediklerinin altını çizerek, hastalıkla ilgili gelişmeleri ve alınması gereken koruyucu önlemleri vatandaşlarla paylaştıklarını belirtti.

Büyükelçiliğin, paylaştığı bilgi notlarında ülkedeki Türk vatandaşlarına koruyucu maske takmaları ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ettiğini anımsatan Erçin, "Hastalık belirtilerinin ortaya çıkması halinde sağlık kurumlarına başvurulması ve hastalığın kesinleşmesi halinde acilen Büyükelçiliğimize bilgi verilmesi tavsiyelerinde bulunduk." dedi.

Erçin, ülkede 1100 civarında Türk vatandaşı bulunduğunu hatırlatarak, "Çok şükür Güney Kore'de virüs teşhisi konulan Türk vatandaşı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİNİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

Güney Kore'de mevcut vaka sayısı ve can kayıplarının 52 milyonluk toplam nüfusa oranla çok sınırlı olduğunu söyleyen Erçin, hiçbir şehrin karantinaya alınmadığını bildirdi.

Erçin, ülkedeki kara, deniz ve demir yolu ulaşımının kesintisiz devam ettiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yolcu sayısında hastalık korkusu nedeniyle azalma yaşansa da Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok şirket Güney Kore'ye günlük uçuşlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Güney Kore'den tahliyesini gerektirecek koşulların hiçbiri mevcut değil. İsteyen vatandaşımız ülkemize hiçbir sorun ve kısıtlama olmadan seyahat edebilecek durumda. Bununla birlikte, Büyükelçiliğimiz, ülkede hızla gelişebilecek olağanüstü bir duruma karşı da gerekli hazırlıkları yapıyor."

Erçin, Güney Kore hükümetinin, salgını kontrol altına almak için olağanüstü bir gayret gösterdiğini sözlerine ekledi.