AA

Bosna Hersek'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine çiçek bırakıldı ve dua edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine çok sayıda Bosna Hersekli ellerindeki çiçek ve karanfillerle geldi.

Saraybosnalılar, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçilik binasına çiçek ve karanfil bırakarak dua etti.

Etkinliği organize edenlerden Bosna Hersek Türkiye Mezunlar Derneği (TUMED) üyesi Dino Softic, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "Türkiye, Bosna Hersek'in zor zamanlarında yanında oldu. Buna en anlamlı örnek 2014'te yaşadığımız sel felaketi." dedi.

Ankara'da öğrenci olduğu dönemde Türkiye'den büyük yardımların Bosna Hersek'e geldiğini belirten Softic, "Şimdi Türkiye ile dayanışma gösterme sırası bizde. Türkiye ve Suriye halkının acılarını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra büyükelçilik binasına geçen Bosna Hersekliler, açılan taziye defterine depremlerde hayatını kaybedenler anısına duygu ve düşüncelerini yazdı.

Fotoğraflar: AA

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