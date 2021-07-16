Türkiye'nin "şampiyon atları" Ereğli'de yetişiyor

Yarış atlarının beslenme ve bakımının yapıldığı çiftliklerin bulunduğu Ereğli'de, atlar için pansiyon hizmeti de veriliyor.
Haralarda yarış ömrünü tamamlamış damızlık safkan İngiliz atlarından, yeni nesil şampiyon koşucular yetiştiriliyor.
İlçede yetiştirilen çok sayıda at, Gazi Koşusu gibi birçok yarışta elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor.
Ereğli'de yetişen tayların, son yıllarda gerçekleştirilen bazı yarışları kazanması da ilçenin adının, at ve yarışseverler tarafından bilinmesini sağladı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, AA muhabirine, Hasan ve Erciyes dağları arasında kalan bölgeye verilen ismin, Pers dilinde "güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya olduğunu söyledi.
Kapadokya'nın bir uzantısı olan Ereğli ilçesinin de güzel atların yetişmesinde ayrıcalıklı yeri bulunduğunu ifade eden Ergin, "İlçemiz Osmanlı İmparatorluğu döneminde orduya at yetiştiren bir merkez konumundaydı. Kurtuluş Savaşı'nda da Ereğli'den tedarik edilen atların cephede kullanıldığı bilinmektedir." dedi.
Ergin, Ereğli'nin iklim şartları ve rakımının at yetiştiriciliğine uygun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ereğli ilçesinin toprak yapısı, suyu, havası, rakımı, beslenmede önemli yere sahip ayrık otunun bol olması, özellikle tayların gelişiminde, kemik ve tırnak yapısının oluşumunda önemli bir etken. Bu nedenle Ereğli'de yetişen safkanlar yarış hayatlarında büyük başarılar elde ediyor. Bu yüzden ilçemizde 1950 yılından bu yana yarış atı yetiştiriciliği üzerine çok sayıda çiftlik kurulmuş ve faaliyetine devam etmektedir. Ereğli'nin bu avantajlı durumundan bilgisi olan yarış atı sahipleri, atlarını imkanları ölçüsünde ilçemizde yetiştirmek istiyor. Bu talep neticesinde ilçemizde sadece at üretim ve yetiştiriciliği yapan aktif 14 çiftlikte 400 civarında safkan yarış atı bulunuyor."
Ergin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen ve bu yıl 95'incisi gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nda bugüne kadar Ereğli'de yetişen 16 safkan İngiliz atının kazandığını, bunun ilçenin at yetiştiriciliğinde tercih edilmesinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!