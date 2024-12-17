Türkiye'nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'dan CHP'ye sunum

CHP Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Özel Suriye’de yaşananlara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Toplantının basını kapalı kısmında Suriye’de son dönemde yaşananlar ve bundan sonrası kapsam bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda dört sunum gerçekleştirildi.

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Sunumlardan ikisini Dışişleri Bakanlığı’ndan sorumlu MYK Üyesi İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığı’nda sorumlu MYK Üyesi Yankı Bağcıoğlu tarafından gerçekleştirildi Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında uzman bir akademisyen de yine Suriye’de yaşananlar ve bölgeye yansımalarına ilişkin bir sunum yaptı TÜRKİYE’NİN SON ŞAM BÜYÜKELÇİSİNDEN SUNUM

Basını kapalı bölümde en kritik sunum ise 2009 yılından Mart 2012’ye kadar Şam Büyükelçisi olarak görev yapan Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi emekli büyükelçi Ömer Önhon tarafından gerçekleştirildi. Geçmiş tecrübelerini de aktaran emekli büyükelçi Önhon son bir ayda Suriye’de yaşanan gelişmeler, rejim değişikliği ve bundan sonrasına ilişkin atılabilecek adımlara dair parti meclisi üyelerine bilgi verdi.

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