Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.174,64 %-0,07
        DOLAR 41,2896 %0,11
        EURO 48,9556 %-0,04
        GRAM ALTIN 4.868,47 %-0,49
        FAİZ 39,58 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 55,25 %-2,15
        BITCOIN 116.641,00 %-0,22
        GBP/TRY 56,3827 %0,15
        EUR/USD 1,1846 %-0,18
        BRENT 68,06 %-0,60
        ÇEYREK ALTIN 7.959,95 %-0,49
        Haberler Ekonomi Para Türkiye'nin risk primi 5.5 yılın dibinde - Para Haberleri

        Türkiye'nin risk primi 5.5 yılın dibinde

        Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 13:01 Güncelleme: 17.09.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin risk primi 5.5 yılın dibinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetiminin uyguladığı öngörülebilir politikalar ile sağlanan siyasi istikrar ortamı ekonomik verilerde de kendini gösteriyor.

        Bu kapsamda ülke ekonomisinin büyüme performansı 20 çeyrektir kesintisiz devam ederken enflasyon da Mayıs 2024'ten bu yana yıllık bazda düşüş kaydediyor.

        Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirmesi ve toplam rezervlerin yaklaşık 180 milyar dolara çıkması ise yurt içi piyasalarda risk iştahını artırdı.

        Söz konusu gelişmeler yabancıların Türk lirası varlıklara olan talebini artırırken süreçte Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye düştü.

        REKLAM

        Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, CDS'nin 240'a düşmesinde, dolar endeksindeki gerileme, avro/dolar paritesinin 1,18 seviyesinin üzerini test etmesinin de etkili olduğunu söyledi.

        Küresel tarafta zayıf dolar talebinin daha fazla ortaya çıkarılması sonrası özellikle gelişen piyasalara sermaye girişinin arttığını ifade eden Demirkol, bu durumun da CDS'de gerilemeyi sağladığını bildirdi.

        Demirkol, yurt içinde TCMB'nin swap hariç net rezervlerini 60 milyar dolar üzerine çıkartmasının da CDS'lerdeki düşüşte etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "TCMB'nin toplam rezervlerinin 180 milyar doların üzerinde çıkması sonrası dolar/TL'deki yükseliş beklentisi azaldı ve bunun sonucu olarak da sermaye girişleri arttı. Özellikle şu ana kadar ki turizm gelirlerinin yükselmesi sonrası yıllıklandırılmış cari işlemler dengesi temmuz itibarıyla 18 milyar dolar civarında açıklandı. Sermaye girişlerinin kontrolünün bir şekilde devam etmesiyle birlikte CDS'ler geriledi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Habertürk Anasayfa