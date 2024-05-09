Türkiye'nin risk primi 4 yılın dibinde

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Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i Şubat 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye olan 276 baz puana geriledi.

Böylece CDS pandemi öncesi seviyesine geriledi. Analistler para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin ve bununla ilişkili olarak kredi derecfelendirme kuruluşlarının yaptığı olumlu değerlendirmelerin bu gelişmede etkili olduğunu belirtti.

Son olarak geçen hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Fitch Ratings ise mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.