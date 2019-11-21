21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 6 kadına tahakkuk ettirilen vergi toplamda 76 milyon 558 bin 744 lira oldu.
2018 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinden yapılan derlemeye göre, 100 kişilik listede ismi açıklanan 6 kadın vergi rekortmeni yer aldı.
SUNA KIRAÇ - MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ - TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) (32.197.788,51)
Kadın rekortmenler listesinde öne çıkan isim, Koç ailesinden Suna Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymetler aracılılık faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 32 milyon 197 bin 788 liralık vergiyle altıncı sıradaki yerini korudu.
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN - MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI - TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) (11.262.559,13)
Sabancı Holding ortaklarından Çiğdem Sabancı Bilen de menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerinden tahakkuk ettirilen 11 milyon 262 bin 559 liralık vergiyle listenin 39. sırasında yer aldı. Bilen, geçen yıl listenin 50. sırasında yer alıyordu.
SUZAN SABANCI DİNÇER - MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI - TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) (10.301.935,61)
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer de listenin 42. sırasında 10 milyon 301 bin 935 lira tahakkuk ettirilen vergisiyle dikkati çekti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında listeye giren Dinçer, geçen yıl 33. sırada yer bulmuştu.
NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN - KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ - TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) (8.921.535,01)
Geçen yıl listenin 35. sırasında yer alan Necip Akar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nebahat Türkan Özsezen de 8 milyon 921 bin 535 lira vergiyle 54. sırada yer aldı.
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