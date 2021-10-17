Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, geçen yıl 107 ülkeye gerçekleştirdiği pul biber ihracatından 7 milyon 637 bin dolar gelir elde etti.
Geçen yılın ocak-eylül döneminde 5 milyon 139 bin dolarlık pul biber ihracatı yapan Türkiye, bu senenin aynı döneminde 105 ülkeye 6 milyon 602 bin dolarlık ürün sattı. Böylelikle geçen yıla oranlar gelirde yaklaşık yüzde 28 artış sağlandı.
9 aylık süreçte Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Nijerya, Küba, Paraguay, Tayvan, Libya, Kanada, Umman, Japonya, Ürdün, Etiyopya, Mısır, Malta ve Kenya'nın da aralarında bulunduğu 105 ülkeye 2 bin 601 ton pul biber satıldı.
Pul biber ihracatında döviz girdisi olarak ilk sırayı 1 milyon 708 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi, 1 milyon 11 bin dolarla Hollanda ve 784 bin dolarla İngiltere izledi.
İHRACATIN DAHA DA ARTMASI HEDEFLENİYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine, pul biber ihracat rakamlarındaki artışın, isotun ana vatanı Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu belirtti.
Tüm ürünlerdeki ihracat rakamlarının artırılması gerektiğine işaret eden Kaya, dünyada etkili olan küresel ısınma ve salgın döneminde gıdanın öneminin daha da arttığını vurguladı.
Kaya, ülkede üretimin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "İhracat rakamlarının yüksek olması, ülkemize gelen döviz miktarı açısından büyük önem arz ediyor. Hükümetimizin ihracata yönelik yapmış olduğu desteklerle pul biber ihracatı rakamları yükseldi. Bunun daha da yukarılara çıkmasını istiyoruz." dedi.
"HİNDİSTAN'A KADAR ÜRÜNLERİMİZ ULAŞTI"
Gaziantep'in İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen de ilçedeki 25 fabrikada pul biber üretimi yapıldığını belirterek, ürünlerin hem yurt içine hem de yurt dışına satıldığını ifade etti.
Üreticilerin her zaman yanında olduklarını aktaran Türkmen, "Buradaki tesislerde hassas bir şekilde işlenerek satışa hazır hale getirilen pul biberin, iç piyasanın yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatı yapılmaktadır. Bu ürünler Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor." diye konuştu.
İslahiye'de üretim yapan Has İpek Biber Baharat Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bağbekleyen ise bölgede yetiştirilen biberlerin aroması ve lezzetiyle dikkati çektiğini söyledi.
Bağbekleyen, üretimini yaptıkları pul biberin, yurt içinden ve yurt dışından talep gördüğünü anlatarak, "Sadece İslahiye'den 500 ila 1000 ton civarında ihracat yapılmakta, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderilmektedir. ABD, İngiltere, Belçika, Fransa, Almanya hatta Hindistan'a kadar ürünlerimiz ulaştı." ifadelerini kullandı.
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