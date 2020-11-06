Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'tan İslamofobi değerlendirmesi - PRAG

Çekya Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde beş yıldır düzenlenen; din ve kültürler arası diyaloğu konu alan konferansta Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Büyükelçi Egemen Bağış gibi çok sayıda konuşmacı, din ve vicdan özgürlüğü üzerine konuşma yaptı.Bağış, konferansa, Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği olarak, dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseriyle katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Koroya ilişkin bilgi veren Bağış, Koro’nun Antakya'da asırlardır barışçıl bir şekilde bir arada yaşama ve hoşgörü kültürünü temel aldığını, evrensel müzik dilini kullanarak farklı kültür ve inançları temsil eden çeşitli dillerde performans sergilediğini anlattı.Bağış, Antakya Medeniyetler Korosu’nun son bir aydır bu konferansa hazırlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital platformda yapılan programa, video konferans yoluyla katılmak durumunda kaldığını kaydetti.
Koro’nun 3 ilahi dine ait eserlerin yanı sıra Türkçe ve Çekçe de eserler seslendirdiğini ifade eden Bağış, koroya ilham kaynağı olan Antakya’nın, Bizans’tan Osmanlı'ya, çok farklı kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını anlattı.
- "Antakya hoşgörü şehri"
Barış, Antakya’nın ilk Hristiyan yerleşim yerlerinden biri olduğuna işaret ederek Antakya’da farklı dinlere mensup insanların barış içinde uzun yıllardır birlikte yaşadığını, bu kentte hoşgörünün tarihinin çok eskilere dayandığını ifade etti.Kısa süre önce Federal Almaya Hükümetinin Din Özgürlüğü Özel Temsilcisi Markus Grubel tarafından dünya genelinde din özgürlüğünü ele alan bir raporun paylaşıldığını belirten Bağış, raporda küresel çapta dini inançlara yönelik baskı ve kısıtlamaların ciddi oranda artış gösterdiğine işaret edildiğini aktardı.
- "Din ve inanç özgürlüğünü temel bir insan hakkı"
Bağış, raporda din ve inanç özgürlüğünü temel bir insan hakkı olduğuna dikkatin çekildiği ve dünya nüfusunun neredeyse dörtte üçünün din ve inanç özgürlüklerinin kısıtlandığı ülkelerde yaşadığı bilgisinin paylaşıldığını ifade etti.Bu bağlamda dünya genelinde artan İslam düşmanlığına dikkati çeken Bağış, "Maalesef, özellikle Avrupa’da bazı kesimler başta olmak üzere, İslam ve Müslüman düşmanlığının ve peygamberimize saygısızlığın kanser gibi yayıldığı bir dönemdeyiz." dedi.
Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Hiçbir Müslüman terörist olamaz, hiçbir terörist Müslüman olamaz. Terörist, masum insanları öldürmekten çekinmeyen kanlı bir katildir." ifadelerini hatırlatarak "İslam dahil tüm dinler çok açık bir şekilde öldürmeyi yasaklıyor. Her türlü şiddete karşı birleşmeli ve mücadele etmeliyiz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!