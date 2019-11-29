29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası İş birliği Platformu tarafından bu yıl “Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla 10. kez gerçekleştirilen Boğaziçi Zirvesi, Çırağan Sarayı’nda sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
Sürdürülebilir tarım çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, “Tarım bizim geleceğimiz. Bu sebeple hem ülkemize hem de dünyamıza karşı sorumluluklarımız var. Migros olarak Türkiye’de ilk kez İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile üretilen ürünleri tüketicilere sunan perakendeci olduk. Ciromuzun yüzde 77’si tarıma dayalı olarak gerçekleşiyor. 9 yılda 800 bin ton İTU ve organik sertifikalı meyve ve sebzeyi müşterilerimize ulaştırdık. Tavuk ve hindi ürünlerimizin yüzde 100’ü İTU sertifikalı. 3 yılda 1 milyon 300 bin litre İTU’lu çiğ süt satışı gerçekleştirdik. İTU sayesinde tarımda kullanılan kimyasal oranı yüzde 40 azaldı” dedi.
Rodoslu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de tarım alanında önemli bir yere sahip olan kooperatiflere, üreticilere alımlarda öncelik sağlıyoruz. Türkiye’nin her bölgesinde meyve sebze alım bölgemiz var, 400 bin ton meyve sebze alımı yapıyoruz. 2250 kişilik dev bir manav kadromuz var. Sadece sebze ve meyve değil, et konusunda da dünyanın en gelişmiş tesislerinden biri olan MİGET’e sahibiz. 2700 kasabımızla 70 bin ton kapasiteyle hizmet veriyoruz. Yılda 30 bin ton beyaz et, 27 bin ton da peynir alımımız var.”
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