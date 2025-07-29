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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta yüzde 10,4 düştü

        Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azalarak 3 milyon 970 bin 583 tona geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:23
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        Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta düştü
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        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mayısa ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 13,2 azalarak 2 milyon 484 bin 596 ton olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde motorin türleri ithalatı yaklaşık yüzde 3,5 azalarak 1 milyon 162 bin 161 tona geriledi. İthalatın kalan kısmını, fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

        Böylece toplam ithalat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azalarak 3 milyon 970 bin 583 ton oldu.

        En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 514 bin 306 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 352 bin 23 tonla Suudi Arabistan ve 253 bin 739 tonla Kazakistan izledi.

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        Yurt içi benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak 468 bin 411 tona çıktı, motorin satışları da yüzde 5,6 artarak 2 milyon 326 bin 531 tona çıktı.

        Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 7,2 artarak 2 milyon 933 bin 49 ton olarak kayıtlara geçti.

        Petrol ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı

        Aynı dönemde Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 28,7 artışla 517 bin 462 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 3,3 artışla 355 bin 903 ton oldu.

        Benzin türleri ihracatı ise yüzde 58,1 azalarak 7 bin 512 tona, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 57,4 azalarak 89 bin 910 tona geriledi.

        Petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 17,5 azalışla 1 milyon 281 bin 69 tona geriledi.

        Havacılık yakıtları üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,2 artarak 611 bin 120 ton olarak kaydedilirken, benzin türleri üretimi yüzde 11,4 artışla 467 bin 513 ton ve motorin türleri üretimi yüzde 8,9 artışla 1 milyon 418 bin 483 ton oldu.

        Öte yandan, denizcilik yakıtları üretimi yüzde 54,2 azalışla 77 bin 702 ton olarak gerçekleşti.

        Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 1,9 artışla 3 milyon 358 bin 808 ton olarak kayıtlara geçti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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