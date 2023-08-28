Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda yüzde 15,2 arttı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 2,6 azalarak 3 milyon 88 bin 314 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 68,3 artışla 1 milyon 299 bin 194 ton seviyesinde gerçekleşti.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu. Böylece, toplam ithalat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 4 milyon 826 bin 16 ton oldu.

EN FAZLA HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI RUSYA'DAN

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 662 bin 655 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 65 bin 728 tonla Irak ve 385 bin 852 tonla Kazakistan izledi.

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Öte yandan, benzin satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,4 artarak 375 bin 193 ton, motorin satışları yüzde 14 artışla 2 milyon 215 bin 893 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 17,6 arttı ve 2 milyon 726 bin 729 ton olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı haziranda yüzde 2 azalarak 459 bin 709 tona, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 18 azalarak 117 bin 353 tona, benzin türleri ihracatı yüzde 77,8 azalarak 49 bin 930 tona geriledi.

MOTORİN TÜRLERİ İHRACATI ARTTI

Motorin türleri ihracatı da yüzde 2,5 artarak 152 bin 566 tona çıktı.

Petrol piyasasında, diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 10,4 azalarak 1 milyon 36 bin 546 ton oldu.

Bu dönemde, motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 azalarak 1 milyon 299 bin 848 ton, benzin türleri üretimi yüzde 17,6 azalarak 407 bin 613 ton, denizcilik yakıtları üretimi yüzde 88,3 azalarak 21 bin 431 tona geriledi.

Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 13 artarak 533 bin 701 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 5 azalarak 3 milyon 174 bin 329 ton oldu.